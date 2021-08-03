Kabine Toplantısı kararları! Kabine Toplantısı ertelendi mi? Kabine Toplantısı ne zaman?

2 Ağustos Kabine Toplantısı! Kabine Toplantısı neden yapılmadı? Bugün Kabine Toplantısı olacak mı? Kabine Toplantısı kararları! Kabine Toplantısı ertelendi mi? Kabine Toplantısı ne zaman?

Merakla beklenen Kabine Toplantısının 2 Ağustos tarihinde yapılması bekleniyordu. Peki, Kabine Toplantısı neden yapılmadı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı kararları! Kabine Toplantısı ertelendi mi? Kabine Toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ?

Kritik kararların alınacağı Kabine toplantısı, 2 Ağustos tarihinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Çıkan yangınlar sebebiyle Kabine Toplantısı yapılmadı.Artan vaka sayılarının önüne geçilebilmek için yeni tedbirlerin ele alınması beklenen toplantıda, aşı zorunluluğu da masaya yatırılacak. Aşı olmak istemeyenlere kapalı alanlar için PCR testi zorunluluğu, bazı mesleklere aşıyı şart koşmak ve sadece aşılı öğrencilerin yüz yüze eğitime katılması olmak üzere 3 önlem gündemde olacak.