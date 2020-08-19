Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Sevgilisi Burak Yamantürk ile tatil yapan güzel oyuncu, gün içinde kabine gitmeye üşendiği için plajda üç bikini değiştirdi. Üstünü değiştirirken hızlı davranan oyuncu, herhangi bir frikik vermemek için kendisini havluyla sardı.

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci, uzun süredir birlikte olduğu Burak Yamantürk ile şimdilerde Çeşme'de tatil yapıyor. Gün içinde kabine gitmek istemeyen oyuncu, plajda üç kere bikini değiştirdi.

Temmuz ayının başından bu yana çeşitli yerlerde tatil yapan çift, yine Çeşme'ye döndü. Plajda olan Burak Yamantürk önce eski basketbolcu İbrahim Kutluay, sonra Özge Özprinçci ile plaj tenisi oynadı.

EL ÇABUKLUĞUNU KULLANDI

Posta'da yer alan habere göre: Öğle saatlerinden gün batımına kadar plajda kalan Özge Özpirinçci formda vücudu ile dikkat çekti. Oyuncu gün içinde üç bikini değiştirdi. Üstelik de kabine gitmeye bile gerek duymadı, hemen şezlongların yanında havluya sarılarak el çabukluğu ile ıslak bikinilerinden kurtulmayı başardı.