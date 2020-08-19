Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
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Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi

Sevgilisi Burak Yamantürk ile tatil yapan güzel oyuncu, gün içinde kabine gitmeye üşendiği için plajda üç bikini değiştirdi. Üstünü değiştirirken hızlı davranan oyuncu, herhangi bir frikik vermemek için kendisini havluyla sardı.

19.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:42

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci, uzun süredir birlikte olduğu Burak Yamantürk ile şimdilerde Çeşme'de tatil yapıyor. Gün içinde kabine gitmek istemeyen oyuncu, plajda üç kere bikini değiştirdi.

Temmuz ayının başından bu yana çeşitli yerlerde tatil yapan çift, yine Çeşme'ye döndü. Plajda olan Burak Yamantürk önce eski basketbolcu İbrahim Kutluay, sonra Özge Özprinçci ile plaj tenisi oynadı.

EL ÇABUKLUĞUNU KULLANDI

Posta'da yer alan habere göre: Öğle saatlerinden gün batımına kadar plajda kalan Özge Özpirinçci formda vücudu ile dikkat çekti. Oyuncu gün içinde üç bikini değiştirdi. Üstelik de kabine gitmeye bile gerek duymadı, hemen şezlongların yanında havluya sarılarak el çabukluğu ile ıslak bikinilerinden kurtulmayı başardı.

Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Haber Yorumları (4)
BUD: Şipşak soyunur giyinir, şapşik gibi gezer.
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VAYBE: Habere bak ya, acaba nasıl oluyor diye bizimde aklımız duruyordu iyi ki bu haber yapıldı !!!
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VATANDAS: Haberci tilki gibi bakislaroyla taciz edip beklemis..Biz yapsak sapik derler
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500
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