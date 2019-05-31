Kabileler ve Aşiretler Meclisi'nden Azez'deki yetimlere iftar

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Azez'de, Kabileler ve Aşiretler Meclisi üyelerinin yetimlerle yaptığı iftar programı

Ezan okunması

İftar yapanlar

Kabileler ve Aşiretler Meclisi İdari Üyesi Ebu Ali Siccu'nun açıklamaları

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'de, Kabileler ve Aşiretler Meclisi üyeleri iftarda yetimlerle bir araya geldi.

Yaklaşık 700 yetimin katıldığı iftarda, meclis üyeleri yetimlere nakdi yardımda bulundu.

AA muhabirine açıklama yapan Kabileler ve Aşiretler Meclisi İdari Üyesi Ebu Ali Siccu, meclis olarak şehitlerin aileleri ve çocukları için Azez yetimhanesinde iftar programı düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA