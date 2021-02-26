KABE FOTOĞRAFININ YERE SERİLMESİ SORUŞTURMASI: 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ (1)
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KABE FOTOĞRAFININ YERE SERİLMESİ SORUŞTURMASI: 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ (1)

26.02.2021 13:28 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:46
KABE FOTOĞRAFININ YERE SERİLMESİ SORUŞTURMASI: 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ (1)

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 7 öğrenci hakkında 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça, 2'si tutuklu 7 öğrenci hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" gerekçesiyle başlatılan soruşturmadaD.D., S.N.B., H.K., R.Ö. ve S.C.U. gözaltına alımıştı. Polis ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü ile Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan arama polis kamerasına yansıdı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Soruşturmayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüste cuma günü rektörlük binası karşısına 'Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması' içeren resim asıldığı tespit edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak' fiilini işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.D., S.N.B, H.K., R.Ö. ve S.C.U. isimli şüpheliler gözaltına alınmış, diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünde yapılan aramada söz konusu resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulunmuştur.Bununla beraber Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada; PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirilmiştir. Savcılık talimatıyla R.Ö adlı şahıs serbest bırakılmış, diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir.İslam Dininin mukaddes mekanı ve Müslümanların Kıblesi Kabe-i Muazzamaya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz." ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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