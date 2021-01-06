Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki seferlerden 2'si iptal edildi
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Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki seferlerden 2'si iptal edildi

06.01.2021 22:27 | Son Güncelleme: 06.01.2021 22:30
Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki seferlerden 2'si iptal edildi

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe'den 05.00 ile Gökçeada'dan 07.00 seferinin yapılamayacağını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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