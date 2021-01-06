Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki seferlerden 2'si iptal edildi
06.01.2021 22:27 | Son Güncelleme: 06.01.2021 22:30
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe'den 05.00 ile Gökçeada'dan 07.00 seferinin yapılamayacağını duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel