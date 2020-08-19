Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması tarifi, yapılışı Kabak çiçeği dolması, hem görsel hem de lezzet açısından beğenilen tatlardandır. Kabak çiçeklerinin içini pirinçten yapılan iç harcı doldurularak yapılan yemek, zeytinyağı ile yapıldığında farklı bir tat elde ediliyor. Peki, kabak çiçeği dolması püf noktası nedir?

Kabak çiçeği dolması malzemeleri araştırılırken, diğer dolma türlerine göre daha hassas oluşu yemeği yaparken özenli davranılmasını gerektiriyor. Farklı sos türleri ve iç harcına tercihe göre eklenen malzemelerle sıra dışı lezzetler çıkarmak mümkün oluyor. İşte, kabak çiçeği dolması yapılışı ve tarifi... KABAK ÇİÇEĞİ MALZEMELERİ 20-25 tane kabak çiçeği 1 adet domates 1 su bardağı pirinç 1 adet kuru soğan nane, maydanoz karabiber, tuz, zeytinyağı KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI NASIL YAPILIR? - Kabak çiçekleri yıkandıktan sonra çiçeğin sap kısmındaki yeşillikler koparılır. - Çiçeğin içindeki sarı kısım da çay kaşığı yardımı ile yapraklar yırtılmadan çıkarılır. - Yemeklik doğranan soğan zeytinyağında kavrulur, üzerine yıkanan pirinç eklenir. - Pirinçler şeffaflaşınca domates rendesi ilave edilir. - Bir süre karıştırıldıktan sonra yeşillikler, karabiber, yarım su bardağı su ve tuz da eklenerek demlemeye bırakılır. - Dolma içinin soğumasının ardından kabak çiçeklerinin içine birer tatlı kaşığı koyulur. - Çiçeğin üst kısmı katlanır, katlanan yer altta kalacak şekilde tencereye (hafif dik) sıralanır. - Üzerine bir iki kaşık zeytinyağı gezdirilir, tuzu ve suyu konularak pişmeye bırakılır. * Çiçeklerin içinin fazla doldurulmaması gerekir. Ayrıca dolma içleri çiğ olarak da hazırlanabilir.