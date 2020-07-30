Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
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Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi

Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından "Söğüt ağacı" notuyla takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu daha sonra Hadise ile teknede çekilen bir fotoğrafını Instagram'ın hikayeler bölümünden paylaştı.

30.07.2020 23:28 | Son Güncelleme: 31.07.2020 00:10

Geçen yıl sonunda birliktelik yaşamaya başlayan ve magazin muhabirlerine yakalanmamak için adeta köşe kapmaca oynayan Kaan Yıldırım ve Hadise çiftinden ilk fotoğraflar geldi.

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile ilk fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına siyah kalp emojisi ile birlikte "Söğüt ağacı" notunu düştü. Kaan Yıldırım'ın ile Hadise'nin ilk fotoğrafına 81 binin üzerinde beğeni gelirken, ünlü oyuncunun paylaşımı yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

TEKNEDE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFI DA PAYLAŞTI

Kaan Yıldırım daha sonra ise Hadise ile bu kez teknede çekilmiş siyah beyaz karesini Instagram'ın hikayeler bölümünden yayınladı.

Kaan Yıldırım ve Hadise birlikteliğinden ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise birlikteliğinden ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Haber Yorumları (2)
PELERİNLİ ITFAİYECİ: Hadise artık eskidi
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AŞK: ne aşkı para para alışveris hadise simitciye aşik olsun saygi duyarim aşk o arada para miyacak dunyayi dolaştın vay be zengin kadinin fakire aşık olmadım ama çok zengin erkek gördüm fakir kızla evlenen
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