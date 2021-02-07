Kaan Taşaner sevgilisi Seray Dura'yla arasındaki 16 yaş fark eleştirilerine ilk kez cevap verdi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kaan Taşaner (41), sevgilisi Seray Dura'yla (25) Bebek'te el ele görüntülendi. Aralarındaki yaş farkının eleştirilmesine oyuncu, "Onları yazan arkadaşların takdiri. Bu ayrıntıya takılma ihtiyacı duymuşlar" diyerek, önemsemediğini belirtti.

Kaynak: Snob Magazin