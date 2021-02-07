Kaan Taşaner sevgilisi Seray Dura'yla arasındaki 16 yaş fark eleştirilerine ilk kez cevap verdi
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Kaan Taşaner sevgilisi Seray Dura'yla arasındaki 16 yaş fark eleştirilerine ilk kez cevap verdi

07.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 07.02.2021 13:50
Kaan Taşaner sevgilisi Seray Dura'yla arasındaki 16 yaş fark eleştirilerine ilk kez cevap verdi

Kaan Taşaner, sevgilisi Seray Dura'yla arasındaki 16 yaş fark eleştirilerine cevap verdi. İşte detaylar

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kaan Taşaner (41), sevgilisi Seray Dura'yla (25) Bebek'te el ele görüntülendi. Aralarındaki yaş farkının eleştirilmesine oyuncu, "Onları yazan arkadaşların takdiri. Bu ayrıntıya takılma ihtiyacı duymuşlar" diyerek, önemsemediğini belirtti.

Kaynak: Snob Magazin

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