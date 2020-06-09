Kaan Taşaner "kayıp" ekrana dönüyor Yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner, Latin Amerika ülkelerini bir kez daha fethetmeye hazırlanıyor.

"Diriliş: Ertuğrul" ve " Fatmagül'ün Suçu Ne" dizisindeki rolleriyle Latin Amerika'da oldukça popüler olan Kaan Taşaner "Kayıp" dizisi ile tekrar boy gösterecek. Aslı Enver, İlker Kaleli ve Mete Horozoğlu gibi isimlerle başrolünü paylaşacağı dizi, 18 Haziran'da bir çok Latin Amerika ülkesinde TV kanallarında gösterilecek. Dizinin tanıtımı ise yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner ile yapıldı. Sosyal medyada ve haber sitelerinde binlerce yorum alan dizinin Guney Amerika ülkelerinde bir hayli izlenmesi bekleniyor.& ;



