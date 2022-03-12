Ünlü oyuncu Kaan Taşaner kimdir ve hangi projelerde yer aldı sevenleri tarafından araştırılıyor. Oyuncu olan Kaan Taşaner kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Yer aldığı diziler, filmler ve projeler sayesinde ismi sıkça gündeme geliyor. Kaan Taşaner kimdir? Kaan Taşaner kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

KAAN TAŞANER KİMDİR?

Kaan Taşaner 23 Nisan 1979, Antalya doğumlu olan Kaan Taşaner, Türk dizi ve tiyatro oyuncusu. Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti, 2010 yılında Kanal D'de başlayan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, Erdoğan Yaşaran rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu. 2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu 2014 Aralık ayında TRT 1'de başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı. Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner daha sonra Atv'de yayınlanan 'Rengarenk' adlı dizide oynadı. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.

YER ALDIĞI PROJELER

Diziler :

Kanunsuz Topraklar/ Yavuz/ 2021

Uyanış: Büyük Selçuklu/ Mithras-Marcus/ 2020-2021

Şahin Tepesi/ Erkan Sarpkaya/ 2018

Mehmetçik Kut'ül Amare/ Süleyman Askeri/2018

Rengarenk/ Can/ 2016

Diriliş: Ertuğrul/ Gündoğdu Bey/ 2014-2018

Kayıp/ Kemal Özdemir/2013

Kuzey Güney/ Komiser Şeref/ 2012

Fatmagül'ün Suçu Ne?/ Erdoğan Yaşaran/ 2010-2011

Tiyatro Oyunları:

Esaretin Bedeli/ 2018

Babamın Cesetleri/ 2012

Eros Pansiyon/ 2008-2009

KAAN TAŞANER INSTAGRAM HESABI NE?

Kaan Taşaner Instagram hesabı "kaantasaner" kullanıcı isme sahip olup 158 bin takipçisi bulunuyor.

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