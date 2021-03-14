Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural bir AVM'de birbirlerine girdi
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Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural bir AVM'de birbirlerine girdi

14.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:37
Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural bir AVM'de birbirlerine girdi

Seçkin Piriler'den ayrılıp Kıvılcım Ural ile 2018 yılında ikinci kez nikah masasına oturan Kaan Tangöze, eşiyle AVM otoparkında kavgaya tutuştu. Kavgada sinirlerine hakim olamayan Ural, elindeki torbaları yere fırlatıp ünlü şarkıcının yanından ayrıldı.

Seçkin Piriler'den olaylı bir şekilde ayrılıp Kıvılcım Ural ile 2018 yılında dünyaevine giren şarkıcı Kaan Tangöze, Ural'la yaşadığı kavgayla magazin gündemine bomba gibi düştü.

TORBALARI YERE FIRLATTI

Aralarında suların durulmadığı ünlü çift, gittikleri bir AVM'nin otoparkında henüz bilinmeyen bir sebeple sert bir kavgaya tutuştu. Otoparktaki kişilerin şahit olduğu olayda, Ural sinirlerine hakim olamayarak elinde alışveriş torbalarını yere fırlattı ve yeniden AVM'ye döndü. Eşi Ural'ın hareketi sonrası ünlü şarkıcı ise arabasına binip uzaklaştı.

"HEP EVDEYİZ, HER ŞEY YOLUNDA"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Tangöze'nin Seçkin Piriler'le olan evliliğinden dünyaya gelen iki oğlu ve kızları İlayda ile otomobilde görüntülenen Kıvılcım Ural, "Pandemi nedeniyle hep evdeyiz, her şey yolunda. Bazen müzik yapıyoruz. Çocuklarla güzel vakit geçiriyoruz. Yakında Kaan'ın albümü çıkıyor" demişti.

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