K-9 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? K-9 filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan K-9 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. K-9 filmini izleyecek olanların merak ettiği K-9 konusu nedir, K-9 oyuncuları kimler ve K-9 özeti gibi konuları inceliyoruz.

K-9 FİLMİ KONUSU NEDİR?

K-9, başrollerinde Jim Belushi ve Mel Harris'in yer aldığı 1989 yapımı Amerikan polisiye aksiyon komedi filmidir. Yönetmenliğini Rod Daniel üstlendi, senaryosunu Steven Siegel ve Scott Myers yazdı, yapımcılığını Lawrence Gordon ve Charles Gordon üstlendi ve Universal Pictures tarafından gösterime girdi.

Belushi, Ken Lyman (Kevin Tighe) adlı büyük bir uluslararası uyuşturucu satıcısı tarafından idam edilmek üzere etiketlenen huysuz San Diego polis dedektifi Michael Dooley'i canlandırıyor. K-9 Çavuş Brannigan (Ed O'Neill) yardım etmek için Dooley'e "Jerry Lee" (adını rock and roll şarkıcısı Jerry Lee Lewis'ten alıyor) adında alışılmışın dışında uyuşturucu koklayan bir polis köpeği veriyor.[3] İkili, Lyman'ı parmaklıklar ardına koymaya çalışır ancak Dooley, Jerry Lee'nin yalnızca istediği zaman ve istediği şekilde çalışan, yaramaz ve akıllı bir aleck olduğunu kısa sürede öğrenir Filmdeki şakaların çoğu Jerry Lee'nin şakacı, yıkıcı bölümleri etrafında dönüyor.

Filmi, iki doğrudan videoya devam filmi olan K-911 (1999) ve K-9: PI (2002) dahil olmak üzere bir film serisi izledi.

K-9 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Jim Belushi - Dedektif Michael Dooley

Mel Harris - Tracy

Kevin Tighe - Lyman

Ed O'Neill - K-9 Çavuş Brannigan

James Handy - Teğmen Byers

Sherman Howard - Dillon

Daniel Davis - Halstead

Cotter Smith - Gilliam

John Snyder - Freddie

Pruitt Taylor Vince - Benny

Marjorie Bransfield - Araba Bayisi Alıcısı

William Sadler - Don, Araba Satıcısı

K-9 FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

K-9, Ağustos'tan Ekim 1988'e kadar Kaliforniya'nın San Diego ve San Fernando Vadisi bölgelerinde ve çevresinde çekildi. Mekanlar arasında Coronado'daki Hotel del Coronado ve Golden Hills mahallesindeki Golden Hills Cafe vardı.