Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi oyuncuları kim? Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu, oyuncuları

İzleyenleri ekrana bağlayan Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmini izleyecek olanların merak ettiği Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, Jurassic World: Yıkılmış Krallık oyuncuları kimler ve Jurassic World: Yıkılmış Krallık özeti gibi konuları inceliyoruz.

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Adanın uykuda olan yanardağı harekete geçince, Owen (Chris Pratt) ve Claire (Bryce Dallas Howard) adada kalan dinazorların soyunun tükenmesini engellemek için bir kurtarma kampanyası başlatır. Owen, hala ormanın derinliklerinde kayıp olan öncü raptor Blue'yu bulmak ister, Claire ise bu yaratıklara saygı duyduğunu anlamıştır ve misyonunu yerine getirmeye kararlıdır. Adaya vardıkları sırada lavların da harekete geçmesiyle, bu macera tüm gezegeni, prehistorik çağlardan beri görülmemiş ölümcül bir tuzağa sürükler.

Yönetmenliğini J.A. Bayona'nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ise Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, James Cromwell, Ted Levine ve Toby Jones yer alıyor.

Yönetmen: J.A. Bayona Oyuncular:Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Jeff Goldblum, BD Wong, James Cromwell Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu Yapım Yılı: 2018 (124 dk) Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018 Cuma Senaryo: Colin Trevorrow, Derek Connolly Yapımcı Firma: Amblin Entertainment

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet