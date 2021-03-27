Jülide Dalyan Eren ve Düzgün Dilaver Eren boşandı
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Jülide Dalyan Eren ve Düzgün Dilaver Eren boşandı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Jülide Dalyan Eren ve Düzgün Dilaver Eren boşandı

Jülide Dalyan Eren 3 yıl önce iki çocuğunun babası Düzgün Dilaver Eren'e boşanma davası açtı.

Jülide Dalyan Eren 3 yıl önce iki çocuğunun babası Düzgün Dilaver Eren'e boşanma davası açtı. Düzgün Dilaver Eren'in kendisini darp ettiğini öne süren eski yıldız, çocukları için aylık 5 bin lira, kendisi için de 10 bin lira nafaka talep etti. Ayrıca 1 milyon lira da tazminat istedi.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme çiftin boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, Düzgün Dilaver Eren'in boşandığı eşi Jülide Eren'e 100 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi olmak üzere toplam 150 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Kaynak: Hürriyet

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