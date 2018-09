Judi Dench Taciz Suçlamalarının Odağındaki Kevin Spacey'e Destek Verdi: O Çok İyi Bir Arkadaş

İngiliz oyuncu Judi Dench, cinsel taciz suçlamalarının odağındaki ünlü aktör Kevin Spacey'e destek olarak, oynadığı bir filmden sahnelerinin çıkarılmasını eleştirdi.

Dench, "Ne olursa, ne yapmış olursa olsun, filmdeki sahnelerinin çıkarılmasını onaylayamam" şeklinde konuştu.

İspanya'daki San Sebastian film festivalinde konu ile ilgili açıklama yapan Oscar ödüllü İngiliz yıldız, 'iyi arkadaşım' dediği Spacey'nin, eşini kaybettikten sonra kendisine çok yardımcı olduğunu da söyledi.

Dench, "Şimdi tarihte geriye gidip, doğru davranmayan, kanuna aykırı hareket eden ya da bir şekilde suça karışan herkesin sahnelerini çıkaracak mıyız? Onları tarihten silecek miyiz?" dedi.

Ünlü oyuncu sözlerine, "Şartların ne olduğunu bilmiyorum ama her ne olursa olsun, o inanılmaz iyi bir aktör ve çok iyi bir arkadaş" şeklinde devam etti.

İki kez Oscar ödülü kazanan Kevin Spacey, hakkında çıkan cinsel taciz suçlamalarını reddediyor.

30 erkek Spacey hakkında suçlamada bulunuyor

Skandal sonrası, Spacey'nin Ridley Scott yönetiminde rol aldığı "All the Money in the World" filmindeki sahneleri, aktör Christopher Plummer ile yeniden çekilmişti.

Plummer bu filmdeki oyunculuğu ile Oscar'a aday gösterilmişti.

Hollywood'daki cinsel taciz olaylarının medyaya yansıması sonrası Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey hakkında toplam 30 erkek "cinsel taciz ve saldırı" iddiasında bulundu.

Geçen Kasım ayında ünlü aktörün sözcüsü bir açıklama yaparak, Kevin Spacey'nin "tedavi için gerekli olan zamanı kullandığını" söylemişti.