Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı İtalya Serie A'nın bu sezon flaş takımlarından birisi olan Atalanta'nın forvet oyuncusu Josip Ilicic, karısını başka bir erkekle yakaladı. Psikolojisi bozulan Ilicic'in futbolu bırakabileceği iddia edildi.

Serie A'da oynadıkları futbolla herkesi kendine hayran bırakan Gian Piero Gasperini'nin takımı Atalanta'nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bir süredir sakatlığı olmamasına rağmen takımla idmanlara çıkmayan Josip Ilicic'in PSG karşısında da takımıyla olamayacağı belirtildi. İtalyan basını, takımda bu sezon harikalar yaratan Josip Ilicic'in ağır bir depresyona girdiğini ve futbolu bırakmayı düşündüğünü yazdı.& ; Kaynak: Snob Magazin