Jong PSV - Ajax ne zaman, hangi kanalda? Jong PSV - Ajax şifresiz mi?

Hollanda Eerste Divisie'de hedefine ulaşmak isteyen Jong PSV - Ajax bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Jong PSV - Ajax öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.