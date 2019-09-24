Johnson'ın parlamentoyu tatile çıkarma kararı hukuka aykırı

24.09.2019 17:13

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Başbakan Boris Johnson'ın tavsiyesi ile Kraliçe II. Elizabeth tarafından alınan parlamentonun tatile çıkarılması kararını hukuka aykırı buldu.İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu zorunlu tatil etmesi, ülkenin en üst yargı organı tarafından hukuka aykırı olarak nitelendirildi. Yüksek Mahkeme parlamentonun mümkün olan en kısa zamanda toplanabileceğine hükmetti. Başbakan Johnson'ın tavsiyesi ile parlamento İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından beş hafta süre ile askıya alınmış, yoğun tartışmalara neden olan karara karşı iki ayrı dava açılmıştı.



Yüksek Mahkeme'nin kararında Başbakan Boris Johnson'ın, "Majestelerine parlamentoyu askıya alma önerisi" götürmesinin de yasa dışı olduğu vurgulandı. Kararda ayrıca parlamentonun zorunlu tatil edilmesine yönelik uygulamanın geçersiz ve hükümsüz olduğu ifade edilerek, milletvekillerinin parlamentonun toplanması için hemen girişimlere başlayabilecekleri bildirildi. Johnson'ın Brexit hamlesi



Kraliçe II. Elizabeth, 28 Ağustos'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ın tavsiyesi ile parlamentonun Eylül'ün ikinci haftasından 14 Ekim'e kadar askıya alınmasını onaylamıştı. Siyasi çevreler şartlar ne olursa olsun ülkesi İngiltere'nin 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden ayrılmasını isteyen Başbakan Johnson'ın bu planını daha rahat uygulayabilmek için parlamentoyu geçici süre feshettiğini savunuyor. Yüksek Mahkeme'nin aldığı karar ile Brexit sürecinin nasıl bir yola gireceği merak ediliyor.



AFP/ ET,HT



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