Johnny Depp'e mahkeme girişi hayranlarından yoğun ilgi
Johnny Depp'in mahkeme binasına gelişi Hayranlarının Johnny Depp'e yoğun ilgisi Hayranlarının Johnny Depp'e çiçek vermesi Johnny Depp'in The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili duruşma devam ediyor LONDRA - Hollywood yıldızı Johnny Depp, The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili...
23.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:08
Johnny Depp'in mahkeme binasına gelişi
Hayranlarının Johnny Depp'e yoğun ilgisi
Hayranlarının Johnny Depp'e çiçek vermesi
Johnny Depp'in The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili duruşma devam ediyor
LONDRA - Hollywood yıldızı Johnny Depp, The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili olan duruşmaya katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'daki yüksek mahkemeye geldi. Depp, mahkeme binası girişinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Kaynak: AA