Joe Biden'in eşi Jill Biden kimdir? Joe Biden ile ne zamandan beri evliler?
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Joe Biden'in eşi Jill Biden kimdir? Joe Biden ile ne zamandan beri evliler?

04.11.2020 14:10 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:13
Joe Biden'in eşi Jill Biden kimdir? Joe Biden ile ne zamandan beri evliler?

Seçim sürecinin yaklaşması ile birlikte ABD Başkan adayı Joe Biden'ın eşi Jill Biden araştırılmaya başladı. 3. kez ABD başkanlığı için adaylığını açıklayan Joe Biden 77 yaşındadır. Oy potansiyeli en yüksek aday olarak görülen Joe Biden'ın ikinci evliliği Jill Biden ile olmuştur. Joe Biden ve Jill Biden'ın dört çocuğu bulunmaktadır.

Seçim sürecinin yaklaşması ile birlikte ABD Başkan adayı Joe Biden'ın eşi Jill Biden araştırılmaya başladı. 3. kez ABD başkanlığı için adaylığını açıklayan Joe Biden 77 yaşındadır. Oy potansiyeli en yüksek aday olarak görülen Joe Biden'ın ikinci evliliği Jill Biden ile olmuştur.Joe Biden ve Jill Biden'ın dört çocuğu bulunmaktadır.

JİLL BİDEN KİMDİR?

1951 New Jersey doğumlu olan Jill Biden ilk evliliğini 1970-1975 yılları arasında Bill Stevenson ile yaptı. 1977 yılında ise ilk eşi vefat eden Joe Biden ile evlenmiştir. Joe Biden 77 yaşındadır. Oy potansiyeli en yüksek aday olarak görülen Bidenla Jill Biden'in dört çocuğu bulunmaktadır. 1981 yılında Ashley isimli bir kız çocuğuna sahip olan çift 43 yıldır evliliklerini sürdürüyor.

Eğitimci olan ve Doktor unvanına sahip olan Jill Biden kendisini "ömür boyu eğitmen" olarak tanımlamaktadır.

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