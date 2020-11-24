Joe Biden başkanlık devri için resmi web sitesi kurdu
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Joe Biden başkanlık devri için resmi web sitesi kurdu

24.11.2020 08:36 | Son Güncelleme: 24.11.2020 08:40
Joe Biden başkanlık devri için resmi web sitesi kurdu

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, Trump'ın 'başkanlık devri' için yaptığı açıklamadan dört saat sonra, "Devir" için web sitesi adresi paylaştı.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, Trump'ın 'başkanlık devri' için yaptığı açıklamadan dört saat sonra, "Devir" için web sitesi adresi paylaştı.

ABD'de 46'ıncı başkan seçilen Joe Biden görevi, ABD Başkanı Donal Trump'tan devralma çalışmalarına başladı. Trump, 3 Kasım'da yapılan ve Biden'in zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimlerine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.Trump, paylaşımında "Emily ve ekibinin ilk protokollerle ilgili yapılması gerekeni yapmasını öneriyorum ve ekibime de aynısını yapmasını söyledim" ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamalarının ardından Seçilmiş Başkan Joe Biden, 'başkanlık devri' için bir web sitesi adresi yayınladı.

SEÇİLMİŞ BAŞKAN UNVANINI KULLANIYOR

Biden'ın yayınladığı Web sitede "Geçiş (Devir), mevcut yönetim ile Biden-Harris yönetimi arasındaki güç aktarımının başarılı olmasını sağlamaktan sorumludur. Seçilmiş Başkan Joe Biden ve Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eşbaşkanlar, çeşitli bir danışma kurulu ve sektörlerden saygın liderler ve personel tarafından yönetilen geçiş ekibi, Seçilmiş Başkan Biden ve Seçilmiş Başkan Yardımcısı Harris'e  ülkemizin 'Birinci Günde' karşılaştığı acil zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmak için  hazırlık yapıyor" ifadeleri yer aldı.

Biden'ın paylaştığı web sitesinde ayrıca ABD yönetiminde çalışmak isteyenler için 'özgeçmiş' başvuru bölümü dikkat çekti. Seçilmiş Başkan Joe Biden, başkanlık devri için açıklamasını yazılı olarak sosyal medyadan paylaşırken "Seçilmiş Başkan" unvanını kullandı.


Joe Biden başkanlık devri için resmi web sitesi kurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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