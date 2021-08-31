Jine kimdir? Jine Atroushi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mustafa Ceceli ve Jine - İmtiyaz şarkısındaki Jine kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jine kimdir? Jine Atroushi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mustafa Ceceli ve Jine - İmtiyaz şarkısındaki Jine kimdir?

Jine kimdir? Jine Atroushi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mustafa Ceceli ve Jine - İmtiyaz şarkısındaki Jine kimdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Mustafa Ceceli & JİNE - İmtiyaz şarkısında yer alan Jine kimdir merak edildi. Jine gerçek adı nedir? Jine kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Jine Atroushi'nin hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Youtube trendlerde yer alan Mustafa Ceceli & JİNE - İmtiyaz şarkısınde Jine kimdir merak edildi. Jine ne demek? Jine gerçek adı nedir? Jine kimdir, kaç yaşında araştırılıyor. Peki, Jine kimdir? Jine Atroushi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mustafa Ceceli ve Jine - İmtiyaz şarkısındaki Jine kimdir? İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

JİNE KİMDİR?

Jine, Youtube'da yayınlanan Mustafa Ceceli & JİNE - İmtiyaz şarkısı ile kendinden söz ettirdi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Jine Atroushi, aslen Irak'lıdır. Oyuncu, şarkıcı ve yapımcı olan Jine gezmek için geldiği İstanbul'a aşık olduğunu söylemiştir. Jine, Mustafa Ceceli ile birlikte İmtiyaz şarkısını seslendirmiştir. İmtiyaz şarkısı çok kısa bir sürede 2 milyon izlenme ve 60 bin beğeni almıştır. Şarkının sözleri ve müziği Bilal Sonses'e aittir.

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Jine'nin İnstagram hesabı "@jineatroushi" şeklindedir. İnstagram'da toplamda 205 bin takipçisi bulunmaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mehmet Nuri Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Düm Tek Tek Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Marcao Muslera Cristiano Burak Elmas Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Jine kimdir? Jine Atroushi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mustafa Ceceli ve Jine - İmtiyaz şarkısındaki Jine kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 17:49:57. #1.16#

title