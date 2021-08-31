Jine kimdir? Jine Atroushi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mustafa Ceceli ve Jine - İmtiyaz şarkısındaki Jine kimdir?

Mustafa Ceceli & JİNE - İmtiyaz şarkısında yer alan Jine kimdir merak edildi. Jine gerçek adı nedir? Jine kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Jine Atroushi'nin hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Youtube trendlerde yer alan Mustafa Ceceli & JİNE - İmtiyaz şarkısınde Jine kimdir merak edildi. Jine ne demek? Jine gerçek adı nedir? Jine kimdir, kaç yaşında araştırılıyor. Peki, Jine kimdir? Jine Atroushi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mustafa Ceceli ve Jine - İmtiyaz şarkısındaki Jine kimdir? İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

JİNE KİMDİR?

Jine, Youtube'da yayınlanan Mustafa Ceceli & JİNE - İmtiyaz şarkısı ile kendinden söz ettirdi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Jine Atroushi, aslen Irak'lıdır. Oyuncu, şarkıcı ve yapımcı olan Jine gezmek için geldiği İstanbul'a aşık olduğunu söylemiştir. Jine, Mustafa Ceceli ile birlikte İmtiyaz şarkısını seslendirmiştir. İmtiyaz şarkısı çok kısa bir sürede 2 milyon izlenme ve 60 bin beğeni almıştır. Şarkının sözleri ve müziği Bilal Sonses'e aittir.

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Jine'nin İnstagram hesabı "@jineatroushi" şeklindedir. İnstagram'da toplamda 205 bin takipçisi bulunmaktadır.