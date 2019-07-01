Jeremy Renner, Avengers: Endgame'den Son Anda Çıkarılan Bir Savaş Sahnesini Açıkladı

Avengers: Endgame'in en önemli ve tartışmalı sahnelerinden biri, Hawkeye ve Black Widow'un Vormir'de savaştığı sahneydi. Genelde süper kahramanları yaşamak amacıyla kavga ederken gördüğümüz için kazananın öleceği bir kavgayı görmek son derece ilginçti.

Son açıklamalar ışığında bu sahnenin aslında bu şekilde tasarlanmadığı ve yeniden çekildiği ortaya çıktı. Gelen bilgiye göre Hawkeye ve Black Widow'un Thanos ile savaştığı sahne kesilip tekrar çekilerek filme eklendi.

Hawkeye'ı canlandıran Jeremy Renner sahneyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"O sahne bizim için çok zordu. Filmde gördüğünüz sahne, altı ay önce tekrardan çektiğimiz bir sahne. Asıl sahne çok daha karmaşıktı ve Thanos bize saldırıyordu. Yalnızca biz vardık."

Renner'ın bu açıklamasının fazlasıyla mantıklı olduğunu söylemekte fayda var. Black Widow'un ölümü Thanos'la olan bir savaşın sonucunda olsa kimse şaşırmazdı ancak olayların bu şekilde çözülmesi tüm seyirciler için büyük bir sürpriz oldu.