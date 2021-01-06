Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
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Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı

06.01.2021 20:54 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:13

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından plajda çekilen bir videosunu "Motivasyon" notuyla paylaştı. Kırmızı bir bikini giyen ve kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Lopez'in paylaşımına kısa sürede 16 milyona yakın beğeni geldi.

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarına yenisini ekledi. Sabah saatlerinde enerji depolamak için soluğu sahilde alan ve kırmızı bir bikini giyen Lopez, plajda çekildiği videosunu takipçileriyle paylaştı.

Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı

16 MİLYONA YAKIN BEĞENİ GELDİ

Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Lopez'in 'motivasyon' notunu düştüğü videosuna 16 milyona yakın beğeni geldi. 51 yaşındaki yıldız, paylaşımında meslektaşı Drake ile seslendirdiği 'Life is Good' adlı şarkının bir kısmını kullandı.

Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı

DÜĞÜNLERİNİ İKİNCİ KEZ ERTELEMİŞLERDİ

Öte yandan uzun bir süredir Alex Rodriguez ile aşk yaşayan Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde aldığı bir karar gündem olmuştu. Sunucu Andy Cohen'in sunduğu radyo programına konuk olan Lopez, evlilik ile ilgili düşüncelerini dile getirmişti.

Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı

Cohen'in evlilik ile ilgili sorusunu yanıtlayan dünyaca ünlü şarkıcı, "Evet, doğal olarak bu konuyu da konuşuyoruz. Bizim yaşımızda, yani demek istiyorum ki ikimiz de daha önce evlendik. Evlenmeli miyiz, evlenmemeli miyiz? Bunun bizim için anlamı ne?" şeklinde konuşmuştu.

Jennifer Lopez, geçtiğimiz aylarda nişanlısı Alex Rodriguez ile düğünlerini ikinci kez ertelediklerini açıklamıştı.

Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
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