Jennifer Aniston'un evlat edindiği iddiası
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Jennifer Aniston'un evlat edindiği iddiası

Jennifer Aniston'un evlat edindiği iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya

ABD'li ünlü oyuncu Jennifer Aniston'un bir süre dizi ve filmlere ara vereceğini duyurması üzerine, anne olmaya hazırlandığı ve bir bebek evlat edindiği iddia edilmişti. Çıkan haberler hakkında açıklama yapan Aniston, hakkında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Jennifer Aniston ile ilgili hayranlarını heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. ABD basınına yansıyan haberlerde, daha önce iki evlilik yapan ünlü oyuncunun, anne olmaya hazırlandığı öne sürüldü. Basında yer alan haberlerde, Aniston'un kendisi gibi bir bekar anne olan ve evlat edinme yöntemiyle çocuk sahibi olan yakın arkadaşı Sandra Bullock ile bu konuyu konuşarak fikir aldığı bilgisi de yer aldı.

İDDİALARI YALANLADI

Şu sıralar yeniden çekimine başlanan 'Friends' dizisinin setinde bulunan sanatçı,TMZ sitesinin de kendisine yakın kaynaklara dayandırarak verdiği ve hayranlarını heyecanlandıran bu haberi yalanladı. Aniston, sözcüsü aracılığıyla böyle bir şeyin gerçekleşmediğini belirtti.

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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Jennifer Aniston'un evlat edindiği iddiası
YANLIŞDOĞRU
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ABD'li ünlü oyuncu Jennifer Aniston'un bir süre dizi ve filmlere ara vereceğini duyurması üzerine, anne olmaya hazırlandığı ve bir bebek evlat edindiği iddia edilmişti.

Çıkan haberler hakkında açıklama yapan Aniston, hakkında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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