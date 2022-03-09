Japonya, Ukrayna'ya bir uçak dolusu askeri malzeme gönderdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 14. gününe girerken barış görüşmelerinin 3. turundan da bir sonuç çıkmadı. Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 5 kilometreye kadar yaklaştı.

TAHLİYELER BAŞLADI

Rusya Savunma Bakanlığının Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için ilan ettiği bugünkü geçici ateşkes kararı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Savaştan kaçan siviller bu süreçte ülkeden çıkmak için yollara döküldü.

JAPONYA BİR UÇAK DOLUSU YARDIM GÖNDERDİ

Zor günler içeren Ukrayna'ya dünyadan ise hem askeri hem de diğer alanlarda yardım yağıyor. Son olarak Japonya hükümeti, aralarında kurşungeçirmez yelek ve kaskların da bulunduğu savunma ve yardım malzemelerini Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait bir nakliye uçağıyla Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna'ya gönderdi.

JAPONYA HÜKÜMET AÇIKLAMIŞTI

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelekler, kışlık giysiler, kasklar, çadırlar, gıda maddeleri ve jeneratörler dahil olmak üzere yardım malzemesi sağlayacaklarını duyurmuştu. Yardımların SDF ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla Ukrayna'ya ulaştırılmasının planlandığını belirten Matsuno, bu tür ölümcül olmayan teçhizatın Ukrayna'nın talebi üzerine ülkeye gönderileceğini ve kararın Japonya'nın pasifist anayasası sınırları içinde olduğunu da sözlerine eklemişti.