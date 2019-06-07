Japonya'da şiddetli yağış

Japonya'nın batı kesimlerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar, 800'den fazla kişinin tahliye edilmesine ve tren seferlerinin aksamasına neden oldu.

Kyodo ajansının haberine göre, şiddetli yağmur nedeniyle Hiroşima bölgesinde 775, Yamaguchi ve Ehime bölgelerinde de onlarca kişi tahliye edilerek sığınaklara yerleştirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, son 12 saatte metrekareye düşen toplam yağış miktarının, Kochi bölgesinin Umaji köyünde 200 milimetreyi, Kumamoto bölgesinin Taragi kasabasında da 170 milimetreyi geçtiğini belirtti.

Diğer yandan cumartesi günü yerel saatle 06.00'ya kadar Shikoku bölgesinde metrekareye 200 milimetre yağış düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Batı Japonya Demiryolu Şirketinden yapılan açıklamada, yağışlar nedeniyle 23 tren seferinin askıya alındığı ya da rötar yaptığı bildirildi.

Açıklamada, tren seferlerindeki aksamadan yaklaşık 15 bin kişinin etkilendiği ifade edildi.

NHK'nın haberinde, Hiroşima şehrinin bazı bölgelerinde halka, sağanak nedeniyle toprak kayması riskine karşı tahliye çağrısı yapıldığı belirtildi.

Ülkenin batısında geçen yıl etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 220'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA