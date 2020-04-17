Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı Koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan edilen Japonya'dan gelen görüntüler, endişe yarattı. Bir perakende mağazasında vatandaşların yaşadığı maske izdihamında, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs mücadele kapsamında OHAL ilan edilen Japonya'da bir perakende mağazasında maske izdihamı yaşandı. O anlara ait görüntüler bir vatandaşın kamerasıyla kayıt altına alınırken, insanların kutu kutu maske alabilmek için sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.

KUTU KUTU MASKE ALDILAR

ABD merkezli toptan satış mağazası Costco'nun Japonya'nın Chiba şehrinde yer alan Makuhari deposunda dün maskelerin yer aldığı reyonda izdiham yaşandı. Onlarca insanın kolilerden kutu kutu maske aldığı ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.

199 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Japon hükümeti Perşembe günü, koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin sayısının artması üzerine, başta başkent Tokyo olmak üzere yedi büyükşehirde bir ay süreyle ilan edilen OHAL'in ülkenin tamamına yayılacak şekilde genişletildiğini açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısı 9 bin 932'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 199'a yükseldi.

Kaynak: DHA