Japonya'da kundaklama mağdurları için başlatılan yardım kampanyasına 30 milyon dolar bağış
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Japonya'da kundaklama mağdurları için başlatılan yardım kampanyasına 30 milyon dolar bağış

Japonya'nın Kyoto kentindeki bir animasyon stüdyosunda, kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar için başlatılan bağış kampanyasına yapılan yardımlar 30 milyon doları geçti.

27.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:57
Japonya'da kundaklama mağdurları için başlatılan yardım kampanyasına 30 milyon dolar bağış

'nın kentindeki bir animasyon stüdyosunda kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar için başlatılan kampanyada toplanan bağışlar 30 milyon doları geçti.


Kyoto Valiliği, stüdyonun kararının ardından, cuma günü itibarıyla bağış kampanyasının sonlandırıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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