Japonya'da kundaklama mağdurları için başlatılan yardım kampanyasına 30 milyon dolar bağış

27.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:57

Japonya'nın Kyoto kentindeki bir animasyon stüdyosunda kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar için başlatılan kampanyada toplanan bağışlar 30 milyon doları geçti.



Kyoto Valiliği, stüdyonun kararının ardından, cuma günü itibarıyla bağış kampanyasının sonlandırıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle