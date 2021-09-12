Japonya'da Chanthu Tayfunu alarmı! Yetkililer, halka sağlam binalara sığınmaları çağrısında bulundu - Haberler
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Japonya'da Chanthu Tayfunu alarmı! Yetkililer, halka sağlam binalara sığınmaları çağrısında bulundu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan ve gücünü artırarak yoluna devam eden Chanthu Tayfunu, Japonya'ya doğru ilerliyor. Hızı 108 kilometreyi bulan tayfunun Okinawa eyaletine bağlı Sakişima ve Yaeyama bölgelerine yaklaştığı kaydedilirken, Japonya Meteoroloji Ajansı halka yaşadıkları bölgede bulunan daha sağlam binalara sığınmaları ve pencerelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Chanthu Tayfunu'nun Japonya'ya doğru ilerlediği bilgisini paylaşarak şiddetli yağmur ve rüzgar uyarısında bulundu.

Saatteki hızı 108 kilometreyi bulan tayfunun, ülkenin güneybatısındaki Okinawa eyaletine bağlı Sakişima ve Yaeyama bölgelerine yaklaştığı kaydedildi.

SAĞLAM BİNALARA SIĞININ ÇAĞRISI

JMA, halka yaşadıkları bölgede bulunan daha sağlam binalara sığınmaları ve pencerelerden uzak durmaları çağrısı yapıldı. Tahminlere göre, tayfunun yarına kadar Okinawa'nın bazı bölgelerine şiddetli yağmur bırakması bekleniyor.

TAYFUN KUZEYE DOĞRU YÖNELECEK

Okinawa sonrası tayfunun gücünü artırıp kuzeye yöneleceği ve Doğu Çin Denizi'ni aşarak Japonya'nın Kyuşu bölgesini etkisi altına alacağı bildirildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Japonya'da Chanthu Tayfunu alarmı! Yetkililer, halka sağlam binalara sığınmaları çağrısında bulundu
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Haber: Japonya'da Chanthu Tayfunu alarmı! Yetkililer, halka sağlam binalara sığınmaları çağrısında bulundu - Haberler
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