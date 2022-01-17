Japon video oyunu NFT'leri yüz binlerce dolardan alıcı buluyor

Japonya merkezli video oyun geliştiricisi Konami, Castlevania adlı oyunun 35. yılına özel olarak piyasaya sürdüğü NFT'ler, yüz binlerce dolara satılıyor. Konami, son bir haftalık satıştan 150 bin dolardan fazla gelir elde etti.

Konami Memorial NFT koleksiyonunda Castlevania serisinden NFT olarak satılan sanat eserleri ve video klipler yer almaktadır. Satılan NFT eserlerine sadece bir kişi sahip olabilmektedir. Bu nedenle bir NFT'ye yüz binlerce dolar ödenmektedir.

EN PAHALI ESER 328 BİN DOLARA SATILDI

Japon video oyunu geliştiricisi Konami'nin satışa sunduğu Konami Memorial NFT koleksiyonunda satılan en pahalı NFT 100 Ethereum yani 328 bin dolar değerindedir. Konami, satışını yaptığı NFT koleksiyonundan ise milyonlarca dolar kazandı.

157 BİN DOLARDAN FAZLA GELİR ELDE ETTİ

Açık artırmaya ev sahipliği yapan market OpenSea, internet sitesindeki her satıştan %2,5 komisyon almaktadır. Konami satışını gerçekleştirdiği son bir haftalık açık artırmada ise 157 bin dolardan fazla gelir elde etti. Müzayede başarısından sonra, Konami'nin ticaret yapmak için daha fazla NFT eseri ile geri dönmesi düşünülüyor.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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