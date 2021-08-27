Japon diplomat Suluova Belediyesini ziyaret etti
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Japon diplomat Suluova Belediyesini ziyaret etti

Japon diplomat Suluova Belediyesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı sorumlusu Akifumi Doma, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'u ziyaret etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı sorumlusu Akifumi Doma, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'u ziyaret etti.

Üçok, ziyarette, 850 proje arasından Suluova ilçesini tercih ederek 2018 yılında hibe edilen arama kurtarma aracıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Akifumi Doma'nın ziyaretinden çok mutlu olduklarını belirten Üçok, "Aracımız için kendilerine ve Japonya halkına bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.

Ziyaretin ardından Üçok, Akifumi Doma'ya üzerinde Osmanlı motiflerinin bulunduğu fincan takımı hediye etti.

Japon diplomat Suluova Belediyesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun

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