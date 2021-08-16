KASTAMONU - Jandarmanın "hassas burunları" Bozkurt'ta çalışmalara destek veriyor
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KASTAMONU - Jandarmanın "hassas burunları" Bozkurt'ta çalışmalara destek veriyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Jandarmada görevli arama kurtarma ve kadavra köpekleri, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Jandarmada görevli arama kurtarma ve kadavra köpekleri, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binanalar ile zarar gören binalarda ve ilçe genelinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalara arama kurtarma ve kadavra köpekleri de katılıyor.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli arama kurtarma köpeği "Fox" ve kadavra köpeği "Spot", Kayseri Jandarma Komutanlığı'nda görevli arama kurtarma köpeği "Tombik", İstanbul Jandarma Komutanlığı'nda görevli arama kurtarma köpeği "Garip" ve kadavra köpeği "Samba" afet bölgesindeki alanlarda iz arıyor.

Çalışmalarda İzmir ve Elazığ'daki depremlerde görev alan İzmir Jandarma Komutanlığı'nda görevli arama kurtarma köpeği "Perte" de görev alıyor.

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KASTAMONU - Jandarmanın 'hassas burunları' Bozkurt'ta çalışmalara destek veriyor
KASTAMONU - Jandarmanın 'hassas burunları' Bozkurt'ta çalışmalara destek veriyor
KASTAMONU - Jandarmanın 'hassas burunları' Bozkurt'ta çalışmalara destek veriyor
KASTAMONU - Jandarmanın 'hassas burunları' Bozkurt'ta çalışmalara destek veriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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