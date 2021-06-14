Jandarmanın durdurduğu araçtan tarihi 100 adet sikke ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Eskihisar vapur iskelesi girişinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 100 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Eskihisar vapur iskelesi girişinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 100 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze Eskihisar Feribot İskelesi girişinde yaptıkları yol kontrolleri sırasında şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramalarda araç içinde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 100 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi. Tarihi sikkeler ele geçirilen araçtaki 2 kişi hakkında adli işlem başlatılırken olay hakkında ise soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı