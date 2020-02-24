Jandarmanın durdurduğu araçtan çalıntı eşya çıktı: 3 tutuklama

24.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:38

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçtan çalıntı ev eşyası ele geçirildi. Olaya ilişkin araçta bulunan 3 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde Jandarma Devriyesi tarafından Denizcilik Lisesi önünde şüphe üzerine 34 ZL 4018 plakalı kamyonet durduruldu Kamyonette yapılan kontrolde, kamyonetin bagaj kısmında 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet mini buzdolabı, 2 adet fırınlı ocak ve 3 adet 2 metre uzunluğunda demir profil olduğu tespit edildi.



Bunun üzerine jandarma ekiplerince araç sürücüsü İ.B.L. (29), araçta yolcu olarak bulunan S.K. (38) ve G.A. (31) isimli şahıslar ile yapılan görüşme, PTS programı ile kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, araçta bulunan malzemelerin Kumbağ Mahallesi'nde bulunan C.Ö. (52) isimli şahsa ait kullanılmayan evden çalındığı tespit edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek soruşturma işlemlerine başlandı. Çalıntı malzemeler sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Hırsızlık olayında kullanılan 34 ZF 4018 plakalı araca ise el konuldu. Ayrıca G.A. isimli şüphelinin 6136 SKM suçundan arandığı öğrenildi.



Şüphelilerin tamamı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Tekirdağ T2 Tipi kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA