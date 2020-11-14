Jandarmanın bulduğu yaralı şahine tedavi
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Jandarmanın bulduğu yaralı şahine tedavi

14.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:33
Jandarmanın bulduğu yaralı şahine tedavi

ŞANLIURFA'da, devriye gezen jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı.

ŞANLIURFA'da, devriye gezen jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı.

Karaali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye gezdikleri sırada arazide yaralı şahin buldu. Ekipler, kuşu muhafazaya alarak, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Jandarmanın bulduğu yaralı şahin'i teslim alan görevliler, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Şahinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.


Jandarmanın bulduğu yaralı şahine tedavi
Jandarmanın bulduğu yaralı şahine tedavi
Jandarmanın bulduğu yaralı şahine tedavi
Jandarmanın bulduğu yaralı şahine tedavi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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