Jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı
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Jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı

27.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:02
Jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı olarak bulunan şahin koruma altına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı olarak bulunan şahin koruma altına alındı.

Nurdağı ilçesi Sakçagözü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada yol kenarında kanadı kırık vaziyette olan bir şahin gördü.

Kuşu muhafaza altına alan ekipler, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

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Bölgeye gelen Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, yaralı şahini tedavi etmek üzere teslim aldı.

Şahin, yapılacak tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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