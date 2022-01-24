Jandarmanın bulduğu kara akbaba tedavi altına alındı - Haberler
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Jandarmanın bulduğu kara akbaba tedavi altına alındı

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kara akbaba, tedavi altına alındı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kara akbaba, tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Meşeli Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan Çubuk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, karın içinde kanadı kırıldığı için uçamayan ve donmak üzere olan bir akbaba buldu.

Akbaba, jandarma tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinden Harun Türe, kara akbabalarının nesli tehlike altındaki türlerden olduğunu söyledi.

Akbabanın tedavisinin ardından tekrar yaşam alanına salınacağını belirten Türe, "Komutanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavisi yapıldıktan sonra yaşam alanı olan Kızılcahamam bölgesine salınacak. Soğuk hava ve kar nedeniyle muhtemelen aç kalan akbaba yönünü şaşırarak Çubuk bölgesine gelmiş." dedi.

Jandarmanın bulduğu kara akbaba tedavi altına alındı

Jandarmanın bulduğu kara akbaba tedavi altına alındı

Jandarmanın bulduğu kara akbaba tedavi altına alındı

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Ankara, Güncel, Haber

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