Jandarmadan yasadışı bahis operasyonu

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) yasadışı bahis oynatan organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 18 kişiden 8'i tutuklanırken bahis siteleri üzerinde oyun oynadıkları belirlenen 34 kişiye 245 bin lira para cezası uygulandı.

İNTERNET KAFELERDE SEYYAR BAYİLER ÜZERİNDE YASADIŞI BAHİS OYNATMIŞLAR

JASAT ekipleri, bazı internet kafelerde yasal olmayan yollardan bahis oynatıldığı bilgisi aldı.

BAHİS OYNAYANLARA DA CEZA YAĞDI

Yakalanan 18 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken 10'u yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bahis siteleri üzerinde oyun oynadıkları belirlenen 34 kişiye 245 bin lira para cezası uygulandı.