Jandarmadan şafak operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan şafak operasyonu: 3 gözaltı

Jandarmadan şafak operasyonu: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen şafak operasyonunda üç adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen şafak operasyonunda üç adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, 4 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirilirken konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda, eş zamanlı olarak üç adrese baskın düzenlendi. Karasu'nun Darıçayırı ile Karapınar mahallelerinde bulunan üç ayrı ev ve eklentilerinde, ekipler tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 4 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Konuya ilişkin ise gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 26 kişi gözaltında

AK Parti Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 26 kişi gözaltında

 Zehirli yiyeceklerle hayvan katliamı! Köpek, kedi, horoz ve tavuklar teker teker öldü

Zehirli yiyeceklerle hayvan katliamı! Köpek, kedi, horoz ve tavuklar teker teker öldü

 Nilüfer, şehit polis ağabeyi gibi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Nilüfer, şehit polis ağabeyi gibi trafik kazasında yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title