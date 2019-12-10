Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.

10.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:50
Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

'da ekipleri tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çocukların trafik bilincini yükseltmek amacıyla başlattığı eğitimlere devam ediyor. Beldesi İlköğretim okulunda jandarma tarafından 80 öğrencinin katılımıyla trafik eğitim semineri düzenlendi. Eğitimde alanında uzman personel tarafından yayaların, yolcuların, çocukların uyması gereken kurallar, trafik işaretleri, okul servislerine binme ve inme kuralları aktarıldı.


Çocuklarda trafik bilinci oluşturma ve yaşanabilecek kazaları en aza indirmenin hedeflendiği eğitimler sonunda öğrencilere çeşitli hediyelerde verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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