Jandarmadan kaçtıkları araçta 6 dinamit lokumu ve kablolar ele geçirildi
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Jandarmadan kaçtıkları araçta 6 dinamit lokumu ve kablolar ele geçirildi

Jandarmadan kaçtıkları araçta 6 dinamit lokumu ve kablolar ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Haberler | Güncel

KIRKLARELİ'de, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücünün aracında 6 dinamit lokumu ve elektrik kablosu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

KIRKLARELİ'de, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücünün aracında 6 dinamit lokumu ve elektrik kablosu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine aracı durdurmak istedi. Sürücü jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp, hızını artırarak, kaçmaya başladı. Takip sonucu durdurulan araçta yapılan aramada; 6 dinamit lokumu, 50 metre elektrik kablosu, 1 alan tarama cihazı ve 2 hilti ucu ele geçirildi. Araçta bulunan T.Ö., Y.A. ve M.T. gözaltına alınırken, haklarında 'tehlikeli madde kaçakçılığı' suçundan işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran

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