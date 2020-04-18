Jandarmadan 6 yaşındaki Ataberk'e oyuncak sürprizi MERSİN'de, jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 6 yaşındaki Ataberk Güven'in oyuncak isteğini yerine getirdi.

MERSİN'de, jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 6 yaşındaki Ataberk Güven'in oyuncak isteğini yerine getirdi.

Yenişehir ilçesine bağlı Karahacılı Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki ilkokul öğrencisi Ataberk, sabah jandarmayı arayarak, su tabancası istedi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasındayken, hemen su tabancasını temin ederek, Ataberk'in isteğini yerine getirdi. Ekipleri itfaiye kıyafeti ile karşılayan Ataberk, oyuncağını alınca büyük sevinç yaşadı. Ekiplere teşekkür eden Ataberk, "Evde kal Türkiye yoksa hepinizi ıslatırım" diyerek çağrıda bulundu.

Kaynak: DHA