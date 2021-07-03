Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Valilik makamında yapılan görüşmede çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de iştirak etti.

Kaynak: Habermetre

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti - Haberler
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