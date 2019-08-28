Jandarma Uzman Çavuş Uğurlu'ya geçmiş olsun ziyareti

28.08.2019 14:02

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Mardin Kızıltepe'de teröristlerin yola döşediği el yapımı bombanın patlaması sonucunda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Sercan Uğurlu'yu evinde ziyaret etti. Terörü bir kez daha lanetleyen Başkan Gürkan, "Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak bundaki en büyük pay canını feda etmekte bir an bile tereddüt etmeyen şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir" dedi.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi ile birlikte Mardin Kızıltepe'de teröristlerin yola döşediği el yapımı bombanın patlaması sonucunda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Sercan Uğurlu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



Sağlık durumu ve tedavisi hakkında Başkan Gürkan'a bilgiler veren Sercan Uğurlu, "Tedavim şu anda çok iyi gidiyor. Tedavimin bitmesinin ardından görevime devam etmek istiyorum. 4 yıldır doğu görevindeyim. Doğu görevim bir yıl sonra sona erecek. Verilmiş sadakam varmış. Büyük bir tehlike atlattım" dedi.



Jandarma Uzman Çavuş Sercan Uğurlu'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Gürkan, terörü bir kez daha lanetleyerek, "Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki; ne FETÖ, ne PKK, ne DHKP-C; adı ne olursa olsun; ülkemizin birliğini hedef alan hiçbir terör örgütü asla hedeflerine ulaşamayacak; bu millet buna kesinlikle izin vermeyecektir. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırı sonucunda yaralanan evladımız Jandarma Uzman Çavuş Sercan Uğurlu'ya bir kez daha geçmiş olsun dileklerimde bulunuyor, uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. Jandarma Uzman Çavuş Sercan Uğurlu'nun, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanındayız" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA