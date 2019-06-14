Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pehlivan, mesajında, ülkenin en köklü kurumlarından biri olan Jandarma Teşkilatının kuruluşundan bugüne yüksek özveri ve vazife aşkıyla üstlendiği bütün görev ve sorumlulukları cansiparane bir şekilde yerine getirdiğini belirterek, bu bağlamda Jandarma Teşkilatının mülki, adli ve idari konulardaki görevlerini takdire değer kararlılık, verimlilik ve etkinlik anlayışı içinde sürdürdüğünü vurguladı.

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere kamu düzeninin korunması için kendisine tevdi edilen görevi 180 yıldır layıkıyla yerine getiren Jandarma Teşkilatının bu anlamda devletin en deneyimli kuruluşları arasında müstesna bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Pehlivan, şunları kaydetti:

"Jandarma Teşkilatımızın modern teçhizat ile donatılmış iyi eğitimli personeli, kurumsal vizyonu, profesyonel operasyon kabiliyeti ile bugüne kadar gerçekleştirdiği görevleri bundan sonra da aynı üstün vazife bilinci ile yerine getireceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle Jandarma Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vatanımızın güvenliği ve bekası için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Görevleri başında olan her kademedeki Jandarma Teşkilatı mensuplarına üstün başarılar diliyorum."

Kaynak: AA