Jandarma Teşkilatından Vali Ali Hamza Pehlivan'a 182. Kuruluş Yıldönümü Ziyareti

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan ve Jandarma personeli ile bir araya geldi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan ve Jandarma personeli ile bir araya geldi. Vali Pehlivan, Valilik makamında gerçekleşen kabulde, görevlerinde göstermiş oldukları özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı Jandarma Personeline Başarı Belgesi takdim etti, görevlerinde üstün başarılar diledi. Ziyaretine gelen Komutanların şahsında; kurulduğu günden bugüne gerek terörle mücadele konusunda gerekse emniyet ve asayiş hizmetlerinde canla başla görev yapan Jandarma Teşkilatının 182. Kuruluş yıldönümünü kutladı, görevlerinde üstün başarılar diledi. Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman Gazilerimizi rahmetle, hayatta olan Gazilerimizi şükranla yad etti.

Kaynak: Habermetre