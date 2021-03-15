Jandarma sayesinde 55 yıl sonra prefabrik evi oldu
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Jandarma sayesinde 55 yıl sonra prefabrik evi oldu

15.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:30
Jandarma sayesinde 55 yıl sonra prefabrik evi oldu

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde tek göz odalı barakada yaşayan Hanife Gür, Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkati sayesinde kaymakamlık, köy halkı ve hayırseverlerin desteğiyle 21 metrekarelik prefabrik eve taşındı.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde tek göz odalı barakada yaşayan Hanife Gür, Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkati sayesinde kaymakamlık, köy halkı ve hayırseverlerin desteğiyle 21 metrekarelik prefabrik eve taşındı.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ziyareti sırasında barakada yaşadığı fark edilen Hanife Gür'ün (79) durumu Emet Kaymakamlığına iletildi. Emet Kaymakamlığı koordinesinde Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, köy halkı ve hayırseverlerin yardımı ile Hanife Gür'e 2 oda, mutfak ve banyodan oluşan 21 metrekarelik prefabrik ev ile yeni eşyalar satın alındı.

55 yıl önce Emet ilçesine bağlı Günlüce köyündeki evine gelin olarak geldiğini belirten Hanife Gür, "Maddi imkanlarımız yetersiz olduğu için başka eve yerleşemedik. 2017 yılında kocam kansere yakalandı. Tüm imkanlarımızı onun tedavisi için kullandık. 38 yaşında bir oğlum var. Tavşanlı'da bir lokantada çalışıyor. Şu an ise salgın nedeniyle lokanta tam açılamadığından işsiz kaldı. Eşimi kaybettim. Bu evde tek başıma yaşamımı sürdürüyorum" dedi.

Hanife Gür, yardımseverler ile Jandarma Komutanlığı ve Emet Kaymakamlığına teşekkür etti. - KÜTAHYA

Jandarma sayesinde 55 yıl sonra prefabrik evi oldu
Jandarma sayesinde 55 yıl sonra prefabrik evi oldu
Jandarma sayesinde 55 yıl sonra prefabrik evi oldu
Jandarma sayesinde 55 yıl sonra prefabrik evi oldu
Jandarma sayesinde 55 yıl sonra prefabrik evi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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