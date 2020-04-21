Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu "Ya evde yoksan" videosu paylaştı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Orhan Gencebay, Türkiye, Magazin, Güncel

Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu "Ya evde yoksan" videosu paylaştı

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle evde kalınması çağrısını Orhan Gencebay'ın animasyonunun yer aldığı mini klip ve "Ya evde yoksan" şarkısı üzerinden bir kez daha yineledi.

21.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:29
Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu 'Ya evde yoksan' videosu paylaştı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs Türkiye'de de etkili oluyor. Salgına karşı uzmanlar ve yetkililer her seferinde salgına karşı en önemli mücadelenin evlerde kalınması olduğunu belirtirken çeşitli yöntemlerle bunu tekrarlıyor.

ORHAN GENCEBAY ANİMASYONLU KLİP

Jandarma Genel Komutanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden sanatçı Orhan Gencebay'ın animasyon çiziminin ve sesinin yer aldığı bir video paylaşarak "Evde Kal" çağrısında bulundu.

Yapılan paylaşıma, "Orhan Baba 'Evde Kal'ın, berhudar olun diyor. Peki ya sizler de hep evde misiniz?" notu düşüldü.

Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu 'Ya evde yoksan' videosu paylaştı
Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu 'Ya evde yoksan' videosu paylaştı
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Haber Yorumları (1)
MASAL: Orhan baba dediginiz adam kim gelirse ona yalakalik yapan bir tip zaten.
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