Jandarma makaron ele geçirdi
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Jandarma makaron ele geçirdi

12.12.2020 14:18 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:23
Jandarma makaron ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 250 karton makaron ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 250 karton makaron ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Besni ilçesine bağlı Köseceli Beldesinde icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında, 1 şüpheli şahsın kullanmış olduğu araç durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde faturasız ve bandrolsüz olduğu tespit edilen 250 karton makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen faturasız ve bandrolsüz makaronlar muhafaza altına alınırken, şüpheli şahısla ilgili adli işlemler başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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